Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим 150 очков в одном сезоне

Канадский нападающий "Эдмонтона" Конор Макдэвид забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сан-Хосе" и преодолел отметку в 150 очков в нынешнем сезоне.

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Макдэвид проводит 80-ю игру в текущем сезоне, на его счету 63 гола и 87 передач. Канадец стал шестым игроком в истории НХЛ, который смог набрать 150 и более очков по ходу одного сезона. Ранее это удавалось его соотечественникам Уэйну Гретцки (9 раз), Марио Лемье (4), Стиву Айзерману, Филу Эспозито и Берни Николлсу (все - по 1).

Нападающий "Эдмонтона" ранее установил рекорд лиги по количеству набранных очков в XXI веке в одном сезоне. По этому показателю Макдэвид обошел российского нападающего "Тампы" Никиту Кучерова, который в сезоне-2018/19 набрал 128 очков. Последним игроком, который преодолевал планку в 150 очков, был Лемье. В сезоне-1995/96 канадец в составе "Питтсбурга" отметился 161 очком.