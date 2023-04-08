Кросби стал 15-м игроком в истории в НХЛ, набравшим 1 500 очков

Канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби в субботу отметился двумя заброшенными шайбами, сделал результативную передачу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Детройтом" и довел количество набранных очков до 1 500 в лиге. Форвард стал 15-м игроком в истории турнира, преодолевшим данную отметку.

Фото: AP Photo/ Frank Franklin II AP Photo/ Frank Franklin II

Матч против "Детройта" стал для Кросби 1 188-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на его счету теперь 550 голов и 950 передач. По количеству набранных очков Кросби является лидером среди действующих игроков.

Идет третий период, "Питтсбург" ведет со счетом 4:1.