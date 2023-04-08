$79.50+0.1487.10+0.37
35 минут назад

Нападающий "Питтсбурга" Кросби стал 15-м игроком в истории в НХЛ, набравшим 1 500 очков

ТАССиещё 1

Канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби в субботу отметился двумя заброшенными шайбами, сделал результативную передачу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Детройтом" и довел количество набранных очков до 1 500 в лиге. Форвард стал 15-м игроком в истории турнира, преодолевшим данную отметку.

Кросби стал 15-м игроком в истории в НХЛ, набравшим 1 500 очков
Фото: AP Photo/ Frank Franklin IIAP Photo/ Frank Franklin II

Матч против "Детройта" стал для Кросби 1 188-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на его счету теперь 550 голов и 950 передач. По количеству набранных очков Кросби является лидером среди действующих игроков.

Идет третий период, "Питтсбург" ведет со счетом 4:1.

Кросби 35 лет, он был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ в 2005 году под первым номером. В составе команды канадец трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Вместе с национальной сборной Кросби дважды становился олимпийским чемпионом (2010, 2014).

Хоккей,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий