Кросби стал 15-м игроком в истории в НХЛ, набравшим 1 500 очков

Канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби в субботу отметился двумя заброшенными шайбами, сделал результативную передачу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Детройтом" и довел количество набранных очков до 1 500 в лиге. Форвард стал 15-м игроком в истории турнира, преодолевшим данную отметку.
Матч против "Детройта" стал для Кросби 1 188-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на его счету теперь 550 голов и 950 передач. По количеству набранных очков Кросби является лидером среди действующих игроков.
Идет третий период, "Питтсбург" ведет со счетом 4:1.
Кросби 35 лет, он был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ в 2005 году под первым номером. В составе команды канадец трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Вместе с национальной сборной Кросби дважды становился олимпийским чемпионом (2010, 2014).