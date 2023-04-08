Очки Малкина и Кросби принесли «Питтсбургу» победу в матче НХЛ

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

На 10-й минуте Александр Нюландер вывел «пингвинов» вперёд. Очки за результативные передачи получили Микаэль Гранлунд и Джефф Картер. На 20-й минуте Сидни Кросби удвоил преимущество «Питтсбурга». На 32-й минуте Дэнтон Хайнен с передачи Сидни Кросби забил третий гол. На 32-й минуте Пиус Зутер отыграл одну шайбу. На 44-й минуте Сидни Кросби, реализовав численное большинство, оформил дубль. Пятый гол забил Евгений Малкин.