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1 час назад

Макдэвид рассказал, как капитанство в «Эдмонтоне» влияет на него

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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ответил на вопрос, как капитанство в клубе влияет на него.

Канадец Макдэвид рассказал, как капитанство в «Эдмонтоне» влияет на него
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я чувствую, что нахожусь в уникальном положении, чтобы расти в этой роли и учиться на ошибках. Мне действительно комфортно быть капитаном и лидером, чем когда-либо прежде», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, сейчас на счету Макдэвида 151 очко в текущем регулярном чемпионате. Коннор стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим 150+ очков за один сезон. В этом сезоне на его счету 63 гола и 87 результативных передач.

В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» сыграет в гостях с «Колорадо Эвеланш» в ночь на 12 апреля в 4:30 мск.

Хоккей,Коннор Макдэвид,
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