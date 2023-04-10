Канадец Макдэвид рассказал, как капитанство в «Эдмонтоне» влияет на него

«Я чувствую, что нахожусь в уникальном положении, чтобы расти в этой роли и учиться на ошибках. Мне действительно комфортно быть капитаном и лидером, чем когда-либо прежде», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.