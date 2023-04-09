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1 час назад

Стал известен статус травмы Александра Овечкина

Чемпионат.com

Стал известен статус травмы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Как отмечает The Athletic, 37-летний капитан «столичных» вернётся в строй «со дня на день». У форварда травма верхней части тела.

Напомним, в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 71 встрече регулярного чемпионата. Российский нападающий забросил 42 шайбы и отдал 32 результативные передачи при общем коэффициенте полезности «-12». Всего за карьеру в НХЛ форвард «Вашингтона» забил 822 гола и добавил к ним 662 результативные передачи при показателе полезности «+71».

В ночь с 8 на 9 апреля в Вашингтоне (США) состоялась очередная встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Флоридой Пантерз». Матч завершился победой «пантер» со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

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