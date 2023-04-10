Два россиянина попали в список главных разочарований сезона НХЛ

Два российских игрока попали в список главных разочарований в составах своих команд Национальной хоккейной лиги по версии The Athletic. В топе учитывались клубы, в которых хоккеисты начинали свой сезон.

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В списке оказались экс-нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов и бывший форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов.

Отметим, что в список попали не только хоккеисты, но и какие-то определённые аспекты игры.

Весь топ:

«Баффало Сэйбрз»: вратари;

«Колорадо Эвеланш»: здоровье Габриэля Ландескога;

«Коламбус Блю Джекетс»: Элвис Мерзликин;

«Детройт Ред Уингз»: Бен Шьяро;

«Лос-Анджелес Кингз»: бывшие вратари;

«Монреаль Канадиенс»: Джоэль Эдмундсон;

«Нью-Джерси Дэвилз»: Маккензи Блэквуд;

«Нью-Йорк Айлендерс»: большинство;

«Оттава Сенаторз»: вратари;

«Филадельфия Флайерз»: Трэвис Санхайм;

«Питтсбург Пингвингз»: классическая третья тройка атаки;

«Сан-Хосе Шаркс»: вратари;

«Сиэтл Кракен»: большинство;

«Сент-Луис Блюз»: защита;

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: меньшинство;

«Торонто Мэйпл Лифс»: Мэтт Мюррей;

«Вегас Голден Найтс»: здоровье Марка Стоуна;

«Вашингтон Кэпиталз»: здоровье;