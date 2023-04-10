Два россиянина попали в список главных разочарований сезона НХЛ

Два россиянина — в списке главных разочарований своих команд НХЛ по версии The Athletic
Два российских игрока попали в список главных разочарований в составах своих команд Национальной хоккейной лиги по версии The Athletic. В топе учитывались клубы, в которых хоккеисты начинали свой сезон.
В списке оказались экс-нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов и бывший форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов.
Отметим, что в список попали не только хоккеисты, но и какие-то определённые аспекты игры.
Весь топ:
«Анахайм Дакс»: Йон Клингберг;
«Аризона Койотс»: Натан Смит;
«Бостон Брюинз»: Крэйг Смит;
«Баффало Сэйбрз»: вратари;
«Калгари Флэймз»: Джонатан Юбердо;
«Чикаго Блэкхоукс»: Патрик Кейн;
«Колорадо Эвеланш»: здоровье Габриэля Ландескога;
«Коламбус Блю Джекетс»: Элвис Мерзликин;
«Даллас Старз»: Денис Гурьянов;
«Детройт Ред Уингз»: Бен Шьяро;
«Эдмонтон Ойлерз»: Джек Кэмпбелл;
«Флорида Пантерз»: Аарон Экблад;
«Лос-Анджелес Кингз»: бывшие вратари;
«Миннесота Уайлд»: Джордан Гринвей;
«Монреаль Канадиенс»: Джоэль Эдмундсон;
«Нэшвилл Предаторз»: Филип Форсберг;
«Нью-Джерси Дэвилз»: Маккензи Блэквуд;
«Нью-Йорк Айлендерс»: большинство;
«Нью-Йорк Рейнджерс»: Виталий Кравцов;
«Оттава Сенаторз»: вратари;
«Филадельфия Флайерз»: Трэвис Санхайм;
«Питтсбург Пингвингз»: классическая третья тройка атаки;
«Сан-Хосе Шаркс»: вратари;
«Сиэтл Кракен»: большинство;
«Сент-Луис Блюз»: защита;
«Тампа-Бэй Лайтнинг»: меньшинство;
«Торонто Мэйпл Лифс»: Мэтт Мюррей;
«Ванкувер Кэнакс»: Оливер Экман-Ларссон;
«Вегас Голден Найтс»: здоровье Марка Стоуна;
«Вашингтон Кэпиталз»: здоровье;
«Виннипег Джетс»: всё, что произошло с января.