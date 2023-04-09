«Я не удивлен, он удивительный игрок» — Малкин о 1500 очках Кросби в НХЛ
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что для него не стало сюрпризом то, что его одноклубник Сидни Кросби достиг преодолел рубеж в 1500 очков в НХЛ.
«Пингвины» в субботу на своем льду обыграли «Детройт» со счетом 5:1, Кросби отметился дублем и результативной передачей. Теперь на счету капитана «Пингвинз» 1500 очков (550 голов + 950 передач) за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
— Я не удивлен. Он хороший игрок, удивительный игрок. Я хочу сказать, что это нелегко. Каждый сезон нужно находить мотивацию, понимаете? Вам необходимо что то, что заставит вас каждый день ходить на тренировку. Боже, тридцать пять лет, но он все еще мотивирован. Он по прежнему усердно работает на каждом занятии и в каждом матче. Мне интересно наблюдать за ним каждый день. Я рад, что мы остались здесь вместе, — приводит слова Малкина сайт НХЛ.
В текущем сезоне Кросби заработал 91 балл за результативность (33+58).
Источник:Официальный сайт НХЛ