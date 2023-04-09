«Я не удивлен, он удивительный игрок» — Малкин о 1500 очках Кросби в НХЛ

— Я не удивлен. Он хороший игрок, удивительный игрок. Я хочу сказать, что это нелегко. Каждый сезон нужно находить мотивацию, понимаете? Вам необходимо что то, что заставит вас каждый день ходить на тренировку. Боже, тридцать пять лет, но он все еще мотивирован. Он по прежнему усердно работает на каждом занятии и в каждом матче. Мне интересно наблюдать за ним каждый день. Я рад, что мы остались здесь вместе, — приводит слова Малкина сайт НХЛ.