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29 минут назад

«Мы в финале играем! В финале!» Билялетдинов ярко поздравил «Ак Барс» с победой

Чемпионат.comиещё 2

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы казанцев в серии с «Авангардом» (4-1) в раздевалке ярко поздравил своих хоккеистов с выходом в финал Кубка Гагарина.

«Мы в финале играем! В финале!» Билялетдинов ярко поздравил «Ак Барс» с победой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы в финале играем! Правильно поймите — в финале! Всё у вас ещё впереди, мужики! С победой!» — заявил Билялетдинов.

Напомним, «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА. В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

Билялетдинов вывел клуб из Казани в пятый финал Кубка Гагарина. В трёх решающих сериях казанцы побеждали («Локомотив», ХК МВД и ЦСКА), в одной — проиграли (ЦСКА).

Хоккей,Зинэтула Билялетдинов,ХК Авангард,
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