Панарин забросил 27-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

В самом начале второй двадцатиминутки нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин сравнял счет в матче. Ему ассистировали Мика Зибанеджад и Патрик Кейн. Для Панарина этот гол стад 27-м в нынешнем с сезоне НХЛ. Также на его счету 63 результативных передач. Он проводит 81-й матч в сезоне. "Нью-Йорк Рейнджерс" занимает четвертое место в турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, имея в активе 106 очков. "Баффало" располагается на 10-й позиции на Востоке, набрав 85 баллов.