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Панарин забросил 27-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Нью-Йорк Рейнджерс" принимает "Баффало Сэйбрз". Идет второй период, счет 1:1.

Панарин забросил 27-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ
© AP

В самом начале второй двадцатиминутки нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин сравнял счет в матче. Ему ассистировали Мика Зибанеджад и Патрик Кейн. Для Панарина этот гол стад 27-м в нынешнем с сезоне НХЛ. Также на его счету 63 результативных передач. Он проводит 81-й матч в сезоне. "Нью-Йорк Рейнджерс" занимает четвертое место в турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, имея в активе 106 очков. "Баффало" располагается на 10-й позиции на Востоке, набрав 85 баллов.

Ранее сообщалось, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропустит матч своей команды против "Нью-Йорк Айлендерс".

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