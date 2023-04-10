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Кожевников оценил работу Кравца в «Авангарде»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о работе Михаила Кравца в «Авангарде».

Олимпийский чемпион Кожевников оценил работу Кравца в «Авангарде»
© Чемпионат.com

«Кравец здорово отработал, хороший тренер. Он с «Амуром» и «Витязем» тоже себя неплохо показывал. Видно, что наладил игру, в том числе большинство, за счёт чего и получилось так хорошо выступить. Что касается полуфинальной серии с «Ак Барсом», соперник просто оказался посильнее. Теперь «Авангарду» стоит усилить защиту и позицию вратаря, чтобы бороться за что-то большее.

Нужно ли продлить контракт? Это пусть руководство решает. В прессе уже ходят разговоры о возможных преемниках, но это лишь разговоры. Мало ли кто там что говорит», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости».

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги омичи в первом раунде были сильнее новосибирской «Сибири» — 4-1, в следующем раунде «ястребы» всухую обыграли «Металлург» — 4-0. В финале Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина «Авангард» проиграл «Ак Барсу» — 1-4.

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