В минском «Динамо» прокомментировали назначение Квартальнова

Российский специалист Дмитрий Квартальнов является прогрессивным тренером, умеющим работать с молодежью, что отражает философию минского «Динамо», заявил исполняющий обязанности генерального директора клуба Артем Каркоцкий.Во вторник «Динамо» объявило, что в новом сезоне командой будет руководить Дмитрий Квартальнов. Соглашении с 57 летним специалистом будет подписано на один сезон.
— За годы работы в лиге Дмитрий Квартальнов успел зарекомендовать себя как грамотный специалист, умеющий работать с молодежью и приводить команды к высоким результатам. Эти качества как нельзя лучше отражают философию нашего клуба, мы ориентированы на максимальный результат, однако стремимся к использованию как можно большего числа молодых талантливых белорусов.
Дмитрий Вячеславович — прогрессивный тренер с лидерскими качествами. Уверен, его опыт поможет «Динамо» в предстоящем сезоне — приводит слова Каркоцкого пресс служба «Динамо».
Квартальнов является лидером КХЛ по количеству матчей за историю лиги. Но этот сезон тренер пропустил. Последним местом его работы в прошлом сезоне был казанский «Ак Барс». Ранее Квартальнов работал в «Северстали», «Сибири», ЦСКА и «Локомотиве».
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Источник:Официальный сайт ХК «Динамо» (Минск)