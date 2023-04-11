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19 минут назад

В минском «Динамо» объяснили выбор Квартальнова на должность главного тренера команды

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Российский специалист Дмитрий Квартальнов является прогрессивным тренером, умеющим работать с молодежью, что отражает философию минского «Динамо», заявил исполняющий обязанности генерального директора клуба Артем Каркоцкий.Во вторник «Динамо» объявило, что в новом сезоне командой будет руководить Дмитрий Квартальнов. Соглашении с 57 летним специалистом будет подписано на один сезон.

В минском «Динамо» прокомментировали назначение Квартальнова
Фото:  КХЛ / Ильнар Тухбатов КХЛ / Ильнар Тухбатов

— За годы работы в лиге Дмитрий Квартальнов успел зарекомендовать себя как грамотный специалист, умеющий работать с молодежью и приводить команды к высоким результатам. Эти качества как нельзя лучше отражают философию нашего клуба, мы ориентированы на максимальный результат, однако стремимся к использованию как можно большего числа молодых талантливых белорусов.

Дмитрий Вячеславович — прогрессивный тренер с лидерскими качествами. Уверен, его опыт поможет «Динамо» в предстоящем сезоне — приводит слова Каркоцкого пресс служба «Динамо».

Квартальнов является лидером КХЛ по количеству матчей за историю лиги. Но этот сезон тренер пропустил. Последним местом его работы в прошлом сезоне был казанский «Ак Барс». Ранее Квартальнов работал в «Северстали», «Сибири», ЦСКА и «Локомотиве».

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:Официальный сайт ХК «Динамо» (Минск)

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