В минском «Динамо» прокомментировали назначение Квартальнова

— За годы работы в лиге Дмитрий Квартальнов успел зарекомендовать себя как грамотный специалист, умеющий работать с молодежью и приводить команды к высоким результатам. Эти качества как нельзя лучше отражают философию нашего клуба, мы ориентированы на максимальный результат, однако стремимся к использованию как можно большего числа молодых талантливых белорусов.



Дмитрий Вячеславович — прогрессивный тренер с лидерскими качествами. Уверен, его опыт поможет «Динамо» в предстоящем сезоне — приводит слова Каркоцкого пресс служба «Динамо».