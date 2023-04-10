$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Разин прокомментировал назначение на пост главного тренера в «Металлург»

Чемпионат.com

Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о переговорах с клубом и назначении на пост.

Разин прокомментировал назначение на пост главного тренера в ХК «Металлург»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Переговоры начались после того, как «Металлург» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. Мне позвонил Сергей Юрьевич (спортивный директор клуба Сергей Гомоляко. — Прим. «Чемпионата»), мы встретились, поговорили. Я дал принципиальное согласие, был у меня также разговор и с Виктором Филипповичем (президент клуба Виктор Рашников. — Прим. «Чемпионата»), была поставлена задача. Обсудили примерный состав команды, после чего подписали контракт.

«Металлург» был приоритетным вариантом, остальные я просто дальше не стал рассматривать. Тренер всегда мечтает получить приглашение в команду, перед которой стоит задача выиграть Кубок Гагарина, и она всегда в приоритете. Что касается работы с молодёжью, то это всё взаимосвязано. Я всегда придерживаюсь такой мысли, что на льду всегда играет сильнейший. Молодой это игрок или в зрелом возрасте. Он должен каждый день это доказывать своей работой», — цитирует Разина ТАСС.

Напомним, соглашение со специалистом рассчитано на два года. По информации «Чемпионата», помощниками Разина, вероятнее всего, будут бывшие тренеры «Северстали» Евгений Михалкевич и Юрий Трубачёв.

Хоккей,Сергей Гомоляко,Евгений Михалкевич,Юрий Трубачев,Виктор Рашников,Андрей Разин,Металлург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий