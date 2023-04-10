Разин прокомментировал назначение на пост главного тренера в ХК «Металлург»

«Переговоры начались после того, как «Металлург» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. Мне позвонил Сергей Юрьевич (спортивный директор клуба Сергей Гомоляко. — Прим. «Чемпионата»), мы встретились, поговорили. Я дал принципиальное согласие, был у меня также разговор и с Виктором Филипповичем (президент клуба Виктор Рашников. — Прим. «Чемпионата»), была поставлена задача. Обсудили примерный состав команды, после чего подписали контракт.



«Металлург» был приоритетным вариантом, остальные я просто дальше не стал рассматривать. Тренер всегда мечтает получить приглашение в команду, перед которой стоит задача выиграть Кубок Гагарина, и она всегда в приоритете. Что касается работы с молодёжью, то это всё взаимосвязано. Я всегда придерживаюсь такой мысли, что на льду всегда играет сильнейший. Молодой это игрок или в зрелом возрасте. Он должен каждый день это доказывать своей работой», — цитирует Разина ТАСС.