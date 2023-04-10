Успешный финал при ужасном начале. «Авангард» спас сезон, но биться за Кубок был не готов

«Ястребы» безальтернативно «сгорели» «Ак Барсу» в финале Востока, но осенью в клубе могли только мечтать о выходе в эту стадию.

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Финал Восточной конференции в Кубке Гагарина – 2023 завершился в пяти матчах. Пожалуй, намного раньше, чем этого можно было ждать от соперничества «Ак Барса» и «Авангарда», но казанский клуб, серьёзно прибавивший уже по ходу плей-офф, показал запредельный уровень безжалостности, умело сыграл на глубине своих сильных сторон и ошибках омичей и отдал в серии лишь тот матч, в котором позволил «Авангарду» вести со счётом 3:0 по его ходу.

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В остальных же встречах «Ак Барс», управляемый опытнейшей рукой Зинэтулы Билялетдинова, так или иначе забирал своё. Когда нужно – играл терпеливо. Когда нужно – добавлял. Конечно, в планы казанцев вряд ли входило в трёх матчах из пяти заваливать первый период, позволяя «Авангарду» отрываться в счёте. Но главное в том, как всякий раз затем казанцы спокойно приходили в себя, перестраивались, добавляли, при этом не переходя на сумбурный навал с оголёнными тылами. Дважды ушли с 0:2 и дожали «ястребов» в овертайме, отпустив только тот матч, в котором напропускали слишком много.

Можно сказать, что «Ак Барс» прошёл «Авангард» на классе. Колоссальная уверенность в собственных силах, умение грамотно и спокойно терпеть и нокаутировать доминирующего вроде бы соперника в нужный момент – это классность. Это та самая «кубковость», аура которой идёт от Билялетдинова и впитывается очень мастеровитым составом. Вообще, показалось, что «Ак Барс» потратил на проход «Авангарда» ровно столько сил, сколько потребовалось, и теперь имеет целую неделю на подготовку к финалу. Хотя, по большому счёту, столько времени казанцам и не нужно – победоносная система Билялетдинова давным-давно отшлифована и отточена, она впиталась в стены «Татнефть-арены» и не нуждается в корректировках до новых вызовов, которые предстоит бросить уже будущему сопернику «Ак Барса» по финалу.

Что же «Авангард»? На фоне такого монструозного «Ак Барса» симпатичная команда Михаила Кравца просто потерялась. Насколько «ястребы» доминировали над «Магниткой» в прошлом раунде, настолько же безальтернативно капитулировали перед Казанью. И ведь в обоих случаях речь идёт вовсе не о результатах в отдельных матчах – почти все они заканчивались с разницей в одну шайбу, а большинство так и вовсе в овертаймах. Нет, тут дело в другом: «Авангард» был намного класснее, рациональнее и увереннее «Металлурга», а потом в этих же аспектах с треском проиграл «Ак Барсу».

Почему так вышло? Главная причина на поверхности: Михаил Кравец проиграл тренерскую дуэль Зинэтуле Билялетдинову. В этом нет ничего сенсационного, учитывая опыт этих специалистов в плей-офф КХЛ, но «Авангард» завалил концовку четырёх из пяти матчей в серии, дважды отдал игры, ведя 2:0 по их ходу, так что вопросов к тренеру «ястребов» по серии с «Ак Барсом» немало. Понятно, что он и так сделал многое, выведя омичей в четвёрку лучших клубов сезона. Он сделал то, чего от него вряд ли ожидали в октябре, когда он принял разболтанную и потерявшуюся в кошмарном старте регулярки команду. Но с вызовами на высочайшем уровне Кравец не справился, и этот факт, возможно, предопределит его будущее в «Авангарде»: всё-таки босс «ястребов» Александр Крылов далёк от сантиментов и лирики, преследует только максимальный результат и не склонен давать вторые шансы.

Какие конкретно претензии к Кравцу? Думаю, главная состоит в том, что тренеру не хватило определённой тактической и стратегической гибкости. Его «Авангард» по сезону играл ярко, красиво, вдохновенно, с характером, Кравец правильно использовал возможности вверенного ему состава и сумел создать идеальную атмосферу в раздевалке. Но всю регулярку неворужённым взглядом были видны определённые проблемы команды, которые не решались с течением времени, а лишь иногда маскировались другими, сильными сторонами. Это и слабая игра во вторых периодах с дальней лавкой, и неумение спокойно действовать по счёту, и почти полное отсутствие ротации как состава в целом, так и внутри троек, и максимальная эксплуатация первого звена нападения, хоккеисты которого оказывались незаменимыми даже в меньшинстве.

Многие из этих тонких мест и порвались в противостоянии с «Ак Барсом». Например, по ходу трёх из пяти игр «Авангард» вёл как минимум 2:0, но ни разу не сумел завершить матч спокойно. При этом «ястребы» вовсе не садились в глубокий откат, как почему-то утверждают многие коллеги. Такого и близко не было. Напротив, омичи действовали примерно так же, как и при 0:0, разве что чуть меньшими силами ходили в атаку, но уровень ответственности и дисциплины оставался прежним, и в результате ошибки и удаления и губили команду.

Упорство Кравца в плане формирования состава тоже в итоге вряд ли сказалось на «Авангарде» положительно. Михаил Григорьевич занял достойную уважения позицию, согласно которой он доверял сыгранным тройкам и не хотел каждый раз дёргать подопечных, но в серии с «Ак Барсом», очевидно, наступил кризис этой идеи. Омичам не хватало свежести, не хватало нестандартных ходов, которые могли бы возникнуть, решись Кравец всё-таки перетряхнуть звенья или ввести новых людей в состав. Резерв у «Авангарда» был невеликий, но всё же Никита Михайлов, Евгений Орлов, Семён Асташевский играли за команду в регулярке, всё же была доступна вся молодёжь, которая только что вышла в финал Кубка Харламова. Разумеется, никаких гарантий, что подобные действия сработали бы, но главный тренер «ястребов» ведь даже не попробовал, видя, что его команда бьётся головой об стену. Более того, сочетания троек тоже не менялись ни на йоту, хотя конкретно в серии с «Ак Барсом» результат давало лишь одно сочетание, а звенья боттома в том виде, в котором существовали, вообще занимались непонятно чем и больше вредили команде.

При этом понятно, что обвинять одного только Кравца в том, что «Авангард» не вышел в финал Кубка Гагарина, невозможно. Тренер вообще заслужил только положительной оценки за сезон, ведь он не просто вытащил команду из глубокого кризиса, но и реально вернул её в гонку за чемпионство, не имея вообще никакого позитивного кубкового опыта на таком уровне. Другое дело, что имеет смысл говорить о потолке возможностей Кравца, но отвечать на этот вопрос сейчас уже предстоит высшему руководству клуба.

Так вот, если искать другие причины 1-4 в серии с Казанью, то нужно отметить, что Кравец работал вовсе не в идеальных условиях. Да, у него был шикарный топ-6, но нижние звенья провалили не только плей-офф, но и бóльшую часть регулярки. Некогда элитные ролевики Иван Телегин и Владимир Жарков, получавшие в Омске немаленькие деньги, не принесли «Авангарду» никакой ощутимой пользы. Голы забивали по большим праздникам, энергию, драйв и импульс в команду не вносили, не показывая чудеса прессинга, форчека или «подкожного» хоккея, а в меньшинстве вместо них пахали Рид Буше и Корбан Найт. По сравнению с прошлыми сезонами сильно сбавил в этих же компонентах Павел Дедунов, Фёдор Малыхин не запомнился ничем, кроме ярких мотивационных речей в раздевалке, Александр Дергачёв играл по настроению, Наиль Якупов, вспыхнув было энергией и желанием после долгожданного выхода из лазарета, быстро потух, снова превратившись в подвижного, юркого, но совершенно безобидного для соперников вингера.

Ни украсть, ни покараулить – такой жаргонной присказкой я бы охарактеризовал игру боттома «Авангарда» в решающей части сезона. Третьи-четвёртые звенья «ястребов» оказались не способны ни таскать рояль, ни хотя бы изредка играть на нём. Кравец, конечно, мог бы перемешать своих «игровиков» и «ролевиков», но в таком случае ему бы пришлось разбить работающие креативные тройки, что наверняка сказалось бы на атакующем потенциале команды. А ведь он был главным козырем «ястребов» весь сезон.

С защитной линией у «Авангарда» тоже всё было далеко не гладко, и тут уже претензии к селекционной службе, которая не смогла обеспечить хоть какую-то глубину в обороне. В результате в плей-офф «ястребы» играли стабильно в шесть практически неротируемых защитников, треть которых в серии с «Ак Барсом» выходила на уколах. О какой-то свежести тут говорить не приходилось, исключительно о героизме. Но ведь такой ситуации можно было избежать, особенно учитывая тот факт, что буквально в прошлом сезоне «Авангард» тоже погорел на недокомплекте дефов.

Словом, проблемных моментов у «ястребов» было немало. Но стоит ли удивляться? По ходу этого сезона в «Авангарде» сменились главный тренер и почти весь штаб, со скандалом из клуба ушёл генеральный менеджер, а на его место пришёл человек, сразу заявивший, что он в этой роли ненадолго, да и то – по огромной просьбе главного босса. Подобные пертурбации не происходят в организации, где всё идёт благополучно, где всё готово к тому, чтобы идти к главной цели.

И тем не менее, несмотря на все трудности и препоны, «Авангард» остановился от этой цели не так уж далеко, пропустив вперёд себя лишь действующего чемпиона, безоговорочного лидера регулярки и команду под руководством самого опытного и титулованного тренера в российской хоккейной истории. Поэтому сезон для «ястребов» будет правильно назвать успешным: они достойно преодолели тяжелейший старт регулярки, вернулись в родной город и уж точно не ударили в грязь лицом перед болельщиками, регулярно заполнявшими новую арену в Омске. Вновь же бороться за Кубок Гагарина в этом сезоне «Авангард» по разным причинам оказался не готов.

Впереди у омичей межсезонье, которое в очередной раз для «ястребов» несёт неизвестность. Кто будет главным тренером? Кто будет комплектовать состав? Удастся ли сохранить лидеров? Напомним, новых контрактов нет у Шарипзянова, Береглазова, Ткачёва, Толчинского, Бродхёрста, Грицюка – важнейших для «Авангарда» хоккеистов. И ведь понятно, что сохранить всех не удастся, хотя бы из-за потолка зарплат и сократившегося лимита на легионеров.