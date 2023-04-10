Третий бомбардир «Северстали» объяснил, почему продлил контракт с череповчанами

«Мне нравится играть в «Северстали», также нравится сам город. Небольшой и уютный. Всегда крутая атмосфера на матчах благодаря болельщикам. Огромное спасибо хоккейному клубу за доверие. Надеюсь, что следующий сезон сложится для нас отлично!» — приводит слова Пилипенко официальный телеграм-канал «Северстали».