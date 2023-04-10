$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Третий бомбардир «Северстали» объяснил, почему продлил контракт с череповчанами

Чемпионат.comиещё 1

Российский нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко прокомментировал продление контракта с череповецким клубом. Форвард подписал новое соглашение на два сезона.

Третий бомбардир «Северстали» объяснил, почему продлил контракт с череповчанами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мне нравится играть в «Северстали», также нравится сам город. Небольшой и уютный. Всегда крутая атмосфера на матчах благодаря болельщикам. Огромное спасибо хоккейному клубу за доверие. Надеюсь, что следующий сезон сложится для нас отлично!» — приводит слова Пилипенко официальный телеграм-канал «Северстали».

Напомним, сегодня, 10 апреля, «Северсталь» объявила о продлении контракта с 26-летним форвардом. Нападающий стал третьим бомбардиром череповчан в регулярном чемпионате. Пилипенко, приняв участие в 61 встрече, записал на свой счёт 37 (12+25) очков.

Хоккей,Кирилл Пилипенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий