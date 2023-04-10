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57 минут назад

Овечкин снова пропустит матч в НХЛ

Елена Прошина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин второй раз подряд пропустит матч своей команды. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журналиста Романа Стаббса.

Овечкин снова пропустит матч в НХЛ
Фото: twitter.com/capitalstwitter.com/capitals

Речь идет о матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который пройдет в Вашингтоне 11 апреля. Данная игра станет уже 55-й пропущенной в карьере Овечкина, 31 из них он пропустил из-за травмы верхней части тела.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» он ранее уже пропустил матч против «Флориды». Он завершился поражением команды Овечкина со счетом 2:4.

Стаббс со ссылкой на главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Питера Лавиолетта отметил, что в клубе не исключают, что россиянин сыграет в двух оставшихся матчах НХЛ против «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Напомним, что в этом сезоне Овечкин выступил в 72 играх, забросив 42 шайбы и отдав 32 результативные передачи.

Хоккей,Питер Лавиолетт,Александр Овечкин,
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