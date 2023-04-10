Овечкин снова пропустит матч в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин второй раз подряд пропустит матч своей команды. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журналиста Романа Стаббса.

Фото: twitter.com/capitals twitter.com/capitals

Речь идет о матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который пройдет в Вашингтоне 11 апреля. Данная игра станет уже 55-й пропущенной в карьере Овечкина, 31 из них он пропустил из-за травмы верхней части тела.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» он ранее уже пропустил матч против «Флориды». Он завершился поражением команды Овечкина со счетом 2:4.

Стаббс со ссылкой на главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Питера Лавиолетта отметил, что в клубе не исключают, что россиянин сыграет в двух оставшихся матчах НХЛ против «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз».