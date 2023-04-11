Экс-тренер "Северстали" возглавил магнитогорский "Металлург"

Бывший главный тренер череповецкой "Северстали" Андрей Разин возглавил магнитогорский "Металлург". Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба. Контракт с 49-специалистом рассчитан на два сезона.
Напомним, что "Магнитка" выбыла из борьбы за Кубок Гагарина в нынешнем сезоне, уступив в полуфинале Восточной конференции КХЛ омскому "Авангарду" в четырех матчах. После этого команду покинул главный тренер Илья Воробьев. Разин объявил об уходе из "Северстали" на пресс-конференции 16 марта. Череповецкая команда проиграла в четвертьфинале Западной конференции столичному ЦСКА в семи матчах. Специалист прорабтал в команде из Череповца пять лет.
Ранее голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин объявил о завершении профессиональной карьеры.