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54 минуты назад

Экс-тренер "Северстали" Разин возглавил магнитогорский "Металлург"

Газета.Ru

Бывший главный тренер череповецкой "Северстали" Андрей Разин возглавил магнитогорский "Металлург". Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба. Контракт с 49-специалистом рассчитан на два сезона.

Экс-тренер "Северстали" возглавил магнитогорский "Металлург"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что "Магнитка" выбыла из борьбы за Кубок Гагарина в нынешнем сезоне, уступив в полуфинале Восточной конференции КХЛ омскому "Авангарду" в четырех матчах. После этого команду покинул главный тренер Илья Воробьев. Разин объявил об уходе из "Северстали" на пресс-конференции 16 марта. Череповецкая команда проиграла в четвертьфинале Западной конференции столичному ЦСКА в семи матчах. Специалист прорабтал в команде из Череповца пять лет.

Ранее голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин объявил о завершении профессиональной карьеры.

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