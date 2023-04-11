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1 час назад

Дубль Жиру помог «Оттаве» обыграть «Каролину»

Чемпионат.com

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Дубль Жиру помог «Оттаве» обыграть «Каролину»
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

На 6-й минуте счёт в матче открыл канадский нападающий хозяев Клод Жиру с передач Брэди Ткачука и Тима Штюцле. До конца первого периода хозяева успели удвоить преимущество усилиями Тима Штюцле.

Во втором периоде «Каролина» смогла отыграть одну шайбу.

В третьем отрезке игры «Каролина» восстановила равенство в счёте на 45-й минуте, однако за 11 минут до конца Клод Жиру забил победный для «Оттавы» гол в этой встрече, оформив дубль. Итоговый счёт — 3:2 в пользу «Оттавы».

Хоккей,Брэди Ткачук,Каролина Харрикейнз,Клод Жиру,
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