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Защитник «Калгари» Задоров оформил первый хет-трик в карьере

Защитник клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Никита Задоров в матче регулярного чемпионата c «Сан Хосе» сделал первый хет трик в профессиональной карьере.

Защитник «Калгари» Задоров оформил первый хет-трик в карьере
© Матч ТВ

Встреча, прошедшая в Калгари в среду, завершилась со счетом 3:1. Россиянин отметился голами на 34 й, 45 я и 60 й минутах и был признан первой звездой матча.

Ранее 27 летний защитник забрасывал более одной шайбы за матч в составе клуба Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Лондон Найтс».

Задоров в 82 играх регулярного чемпионата набрал 21 очко (14 голов и 7 результативных передач). Ранее Задоров выступал в НХЛ за «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».

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