Защитник «Калгари» Задоров оформил первый хет-трик в карьере

Защитник клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Никита Задоров в матче регулярного чемпионата c «Сан Хосе» сделал первый хет трик в профессиональной карьере.

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Встреча, прошедшая в Калгари в среду, завершилась со счетом 3:1. Россиянин отметился голами на 34 й, 45 я и 60 й минутах и был признан первой звездой матча.

Ранее 27 летний защитник забрасывал более одной шайбы за матч в составе клуба Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Лондон Найтс».