Канадский форвард «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру набрал 1000-е очко в карьере. Юбилейный балл пришёлся на результативную передачу на Тима Штюцле во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

На 18-й минуте Жиру ассистировал немецкому нападающему. После этого Штюцле побежал за исторической шайбой, пока остальная команда выбежала на лёд, чтобы отпраздновать юбилейное очко 35-летнего форварда. Сначала на Клода набросился лидер «Оттавы» Брэди Ткачук, а потом приехали и остальные хоккеисты.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.