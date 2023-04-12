"Вашингтон" без Овечкина проиграл "Бостону" в НХЛ

"Бостон Брюинз" на своем льду принимал "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршан, Тайлер Бертуцци, Томаш Носек, Гарнет Хэтэуэй и Джейк Дебраск. Российский защитник "Бостона" Дмитрий Орлов очков не набрал.

Фото: Eric Hartline/Reuters Eric Hartline/Reuters

У "столичных" голы на счету Ника Дженсена и Тома Уилсона. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы верхней части тела.

Евгений Кузнецов и Александр Алексеев завершили матч без результативных действий. Благодаря этой победе "Бостон" набрал 133 очка в 81 игре регулярного чемпионата текущего сезона и установил новый рекорд лиги по очкам в ходе одного розыгрыша. "Вашингтон" идет 13-м с 79-ю баллами.