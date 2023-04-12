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3 часа назад

"Вашингтон" без Овечкина проиграл "Бостону" в НХЛ

Газета.Ruиещё 6

"Бостон Брюинз" на своем льду принимал "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршан, Тайлер Бертуцци, Томаш Носек, Гарнет Хэтэуэй и Джейк Дебраск. Российский защитник "Бостона" Дмитрий Орлов очков не набрал.

"Вашингтон" без Овечкина проиграл "Бостону" в НХЛ
Фото: Eric Hartline/ReutersEric Hartline/Reuters

У "столичных" голы на счету Ника Дженсена и Тома Уилсона. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы верхней части тела.

Евгений Кузнецов и Александр Алексеев завершили матч без результативных действий. Благодаря этой победе "Бостон" набрал 133 очка в 81 игре регулярного чемпионата текущего сезона и установил новый рекорд лиги по очкам в ходе одного розыгрыша. "Вашингтон" идет 13-м с 79-ю баллами.

Ранее журналист The Athletic Тарик Эль-Башир оценил сезон Александра Овечкина. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 72 матчах лиги, забросив 42 шайбы и сделав 32 передачи. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира.

Хоккей,Ник Дженсен,Томаш Носек,Тайлер Бертуцци,Брэд Маршан,Том Уилсон,Александр Алексеев,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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