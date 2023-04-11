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AP «Тампа» и «Торонто» проведут репетицию плей-офф НХЛ

Эти команды встретятся в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023.

В ночь с 11 на 23 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс». Эксперты сайта Sports Chat Place подготовили прогноз на предстоящий матч.

Ставки:

тотал больше 6.5 шайбы за 2.14; победа «Торонто» в матче за 2.16.

«Торонто» забрасывает в среднем 3,4 шайбы за матч и реализует 25,3% своих возможностей при игре в большинстве. Пропускают «листья» в среднем 2,7 шайбы за матч и нейтрализуют 80,7% большинства соперников.

«Тампа» в среднем отличается 3,4 шайбы за матч при 25,1% реализации большинства. В обороне «Тампа» хуже своего сегодняшнего соперника — «молнии» пропускают по три шайбы за матч, убивая 79,9% большинства. Глядя на эту статистику можно предположить, что нас ожидает результативный матч.

«Торонто» непросто играть в Тампе, но сейчас «листьям» трудно отказать в роли фаворита. «Мэйпл Лифс» — хорошая команда, которая в этом сезоне по всем статистическим показателям лучше «Лайтнинг». Этот матч станет репетицией серии первого раунда плей-офф НХЛ.