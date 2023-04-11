Каюмов подпишет новое двухлетнее соглашение с «Локомотивом»

Нападающий Артур Каюмов продлит контракт с ярославским «Локомотивом», сообщает Metaratings.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации источника, новое соглашение 25 летнего игрока будет рассчитано на два года.

В текущем сезоне Каюмов провел 65 матчей, в которых набрал 39 очков (13 шайб + 26 результативных передач).

«Локомотив» проиграл московскому ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 3–4 в серии.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.