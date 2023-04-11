Каменев оштрафован на 300 тысяч рублей за жест в сторону фанатов СКА

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ЦСКА Владислава Каменева наказание по п.1.32. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к Судье или любому лицу), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в решении Спортивно-дисциплинарного комитета лиги.