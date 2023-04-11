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54 минуты назад

Каменев оштрафован на 300 тысяч рублей за жест в сторону фанатов СКА

Sports.ru

КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Владислава Каменева за провоцирование болельщиков.

Каменев оштрафован на 300 тысяч рублей за жест в сторону фанатов СКА
Фото: Sports.ruSports.ru

После окончания пятого матча серии финала Западной конференции со СКА (7:3, 3-2) Каменев показал провокационный жест в адрес болельщиков петербургской команды.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ЦСКА Владислава Каменева наказание по п.1.32. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к Судье или любому лицу), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в решении Спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

Как сообщает «Чемпионат», 26-летний хоккеист оштрафован на 300 тысяч рублей.

Хоккей,Владислав Каменев,СКА,
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