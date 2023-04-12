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1 час назад

Евгений Малкин вышел на 43-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Малкин вышел на 43-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На 46-й минуте голом отметился российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин.

Это очко стало для Малкина 1229-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин вышел на 43-е место в истории лиги, сравнявшись с Нормом Улльманом.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Малкина 81 матч в составе «Питтсбурга», в которых он набрал 83 (27+56) очка при показателе полезности «-11».

За один матч до окончания регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» отстаёт на одно очко от своего соперника в борьбе за уайлд-кард в плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс».

Хоккей,Евгений Малкин,
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