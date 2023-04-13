КХЛ приняла решение провести перекрестный плей-офф в сезоне-2023/24

— У нас давно эта тема поднимается. Если вспомните этот сезон, ФХР согласовывает структуру чемпионата, куда входит и тема плей офф. В том году только 29 августа согласовала нам структуру, и мы провели в этом году привычный всем плей офф. Мы долго работали в этом году над этим вопросом, проводили совещание с ФХР. Со следующего сезона мы планируем так: 68 матчей, начало 1 сентября. Плей офф начинается перекрестный со второго раунда. Но ФХР еще должна утвердить эту структуру, — передает слова Морозова корреспондент «Матч ТВ».