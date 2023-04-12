Капризов установил рекорд в НХЛ

В ночь с 11 на 12 апреля хоккеист в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» (1:3) забросил шайбу. Она стала для него 40 й в сезоне 2022/2023. Такого же результата Капризов добивался в прошлом сезоне. Россиянин стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось провести два и более сезона с 40 голами.