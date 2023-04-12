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Капризов установил рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд в Национальной хоккейной лиге. Статистика игрока доступна на сайте НХЛ.

Капризов установил рекорд в НХЛ
© Lenta.ru

В ночь с 11 на 12 апреля хоккеист в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» (1:3) забросил шайбу. Она стала для него 40 й в сезоне 2022/2023. Такого же результата Капризов добивался в прошлом сезоне. Россиянин стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось провести два и более сезона с 40 голами.

Матч против «Виннипега» стал для Капризова вторым после восстановления от травмы. 9 марта защитник «Джетс» Логан Стэнли провел силовой прием против россиянина, после чего ему пришлось уйти со льда прихрамывая. У него диагностировали травму нижней части тела.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.

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