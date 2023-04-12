Форвард «Ванкувера» Кузьменко забросил 39-ю шайбу в сезоне НХЛ

Кузьменко провел 80-й матч в текущем сезоне, который является дебютным для российского нападающего. На его счету 72 очка (39 шайб + 33 голевые передачи).

"Ванкувер" занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе с 81 очком после 81 игры. "Анахайм" идет на восьмом месте Тихоокеанского дивизиона, у команды 58 очков после 81 встреч. Обе команды уже лишились шансов на попадание в плей-офф. В заключительном матче регулярного чемпионата "Ванкувер" на выезде сыграет с "Аризоной" 14 апреля, "Анахайм" в этот же день примет "Лос-Анджелес".