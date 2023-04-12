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12 минут назад

Форвард "Ванкувера" Кузьменко забросил 39-ю шайбу в сезоне НХЛ

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"Ванкувер" в среду обыграл "Анахайм" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард «Ванкувера» Кузьменко забросил 39-ю шайбу в сезоне НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В составе победителей шайбы забросили Брок Бесер (13-я минута), Андрей Кузьменко (17), Джей Ти Миллер (42). У "Анахайма" отличились Мэйсон Мактавиш (18), Дрю Хеллесон (36).

Кузьменко провел 80-й матч в текущем сезоне, который является дебютным для российского нападающего. На его счету 72 очка (39 шайб + 33 голевые передачи).

Шведский нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон отдал две результативные передачи и стал 11-м игроком, который преодолел отметку в 100 очков в текущем сезоне, в его активе 101 балл. Ранее это удалось Коннору Макдэвиду, Леону Драйзайтлю, Райану Нюджент-Хопкинсу (все - "Эдмонтон"), Никите Кучерову ("Тампа"), Давиду Пастрняку ("Бостон"), Мэттью Ткачуку ("Флорида"), Натану Маккиннону, Микко Рантанену (оба - "Колорадо"), Джейсону Робертсону ("Даллас") и Эрику Карлссону ("Сан-Хосе").

"Ванкувер" занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе с 81 очком после 81 игры. "Анахайм" идет на восьмом месте Тихоокеанского дивизиона, у команды 58 очков после 81 встреч. Обе команды уже лишились шансов на попадание в плей-офф. В заключительном матче регулярного чемпионата "Ванкувер" на выезде сыграет с "Аризоной" 14 апреля, "Анахайм" в этот же день примет "Лос-Анджелес".

В других матчах игрового дня "Эдмонтон" в овертайме одержал гостевую победу над "Колорадо" (2:1 ОТ), российский вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 38 из 40 бросков. "Вегас" дома со счетом 4:1 победил "Сиэтл".

Хоккей,Джей Миллер,Элиас Петтерссон,Мэттью Ткачук,Микко Рантанен,Андрей Кузьменко,Натан Маккиннон,Коннор Макдэвид,Александр Георгиев,Эрик Карлссон,Леон Драйзайтль,Никита Кучеров,
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