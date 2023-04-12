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Малкин считает, что «Питтсбург» проиграл ключевой матч сезона в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Чикаго» в игре регулярного чемпионата НХЛ, заявив, что команда была обязана выигрывать такой значимый матч.

Малкин считает, что «Питтсбург» проиграл ключевой матч сезона в НХЛ
© Матч ТВ

«Питтсбург» проиграл «Чикаго» (2:5) во вторник на своем льду. По итогам этой встречи «Флорида» обеспечила себе место в плей офф, на оставшуюся путевку на Востоке претендуют «Айлендерс» и «Питтсбург».

— Это тяжелый удар. Не могу подобрать слов. Мы обязаны побеждать здесь, дома. Мы понимаем, как была важна эта игра. Ее значимость была огромной, — приводит слова Малкина пресс служба НХЛ.

Российский форвард забросил 27 ю шайбу в сезоне, но завершил игру с полезностью «минус 4».

Поражение в матче с «Чикаго» привело к тому, что «Питтсбургу» нужно надеяться на победу «Монреаля» над «Айлендерс» в основное время и самим побеждать «Коламбус» в заключительной игре сезона, чтобы выйти в плей офф. Источник:Официальный сайт НХЛ

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