Главный тренер «Миннесоты» высказался о шайбе Капризова

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон поздравил нападающего Кирилла Капризова с голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

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Во вторник «Уайлд» уступили «Джетс» со счетом 1:3. Это был второй матч Капризова после травмы, из за которой он пропустил один месяц.

— После этой шайбы он, вероятно, хорошо себя чувствует. Но ему потребуется некоторое время, чтобы набрать игровую форму, — приводит слова тренера Minnesota Star Tribune.

Для Капризова этот гол стал 40 м в нынешнем сезоне. 25 летний россиянин достиг данного показателя по голам во втором сезоне подряд (47 голов в сезоне 2021/22). Он стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось провести два сезона НХЛ в составе «дикарей» с 40 шайбами и более.