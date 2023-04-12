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13 минут назад

НХЛ проведёт предсезонные матчи в Мельбурне

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своём официальном сайте объявила о проведении двух предсезонных матчей между «Аризоной Койотс» и «Лос-Анджелес Кингз» 23 и 24 сентября в рамках 2023 NHL Global Series в Мельбурне (Австралия).

НХЛ проведёт предсезонные матчи в Мельбурне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это будет первое появление лиги на австралийском континенте в истории. Матчи пройдут на арене Рода Лэйвера, на которой ежегодно проходят теннисные матчи Australian Open. Сообщается, что лига построит каток из тех же деталей, которые используются для игр на открытом воздухе. Выдвижная крыша останется закрытой.

«Намерение не состояло в том, чтобы приехать в Австралию, сыграть и никогда больше не возвращаться. Намерение заключается в том, чтобы сделать это повторяющимся событием и способствовать дальнейшему развитию хоккея на рынке.

Мы не лезем ни в какие вещи, не проведя достаточного количества исследований и не убедившись, что это имеет смысл. И всё, что мы видим, это то, что это хороший рынок для нас и что это просто будет очень весело для НХЛ и её игроков и, надеюсь, для болельщиков в Австралии», — сказал старший исполнительный вице-президент НХЛ по СМИ и международной стратегии Дэвид Пропер.

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