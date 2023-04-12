НХЛ проведёт предсезонные матчи в Мельбурне

«Намерение не состояло в том, чтобы приехать в Австралию, сыграть и никогда больше не возвращаться. Намерение заключается в том, чтобы сделать это повторяющимся событием и способствовать дальнейшему развитию хоккея на рынке.



Мы не лезем ни в какие вещи, не проведя достаточного количества исследований и не убедившись, что это имеет смысл. И всё, что мы видим, это то, что это хороший рынок для нас и что это просто будет очень весело для НХЛ и её игроков и, надеюсь, для болельщиков в Австралии», — сказал старший исполнительный вице-президент НХЛ по СМИ и международной стратегии Дэвид Пропер.