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10 минут назад

Максим Грошев подпишет контракт с «Тампой» после окончания сезона КХЛ

Чемпионат.com

Как стало известно «Чемпионату», нападающий СКА Максим Грошев подпишет контракт с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» после окончания сезона КХЛ.

Россиянин Грошев подпишет контракт с «Тампой» после окончания сезона КХЛ
Фото: ХК «Нефтехимик»ХК «Нефтехимик»

Грошев был выбран «Тампой» на драфте НХЛ-2020 в третьем раунде под общим 85-м номером, а в сезоне-2020/2021 перешёл в СКА из «Нефтехимика». За основную команду петербуржцев нападающий сыграл 55 матчей в регулярке (34 из них – в этом сезоне), набрав в общей сложности 8 (5+3) очков. В ВХЛ за «СКА-Нева» форвард за это время провёл 39 матчей, набрав 30 (10+20) очков. Кроме того, в 2022 году он выиграл Кубок Харламова в составе СКА-1946.

В составе сборной России Грошев становился серебряным призёром Юношеского чемпионата мира-2019 и Молодёжного чемпионата мира-2020.

Хоккей,Максим Грошев,СБОРНАЯ РОССИИ,СКА,
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