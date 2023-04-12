Вратарь Гашек: мы не должны позволить российским атлетам "плевать" на нас

Чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек прокомментировал слова бывшей российской теннисистки Светланы Кузнецовой в адрес чешки Петры Квитовой.

Напомним, Квитова поддержала первую ракетку мира Игу Свентек, которая призвала не допускать россиян на теннисные турниры. Кузнецова призвала не мешать спорт с политикой.

«Сейчас прекрасный момент для любого олимпийца или теннисиста, который не поддерживает рекламу российской СВО, публично высказаться. И не позволить их спортсменам «плевать» на нас», — написал Гашек в соцсетях.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.