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Вратарь Гашек: мы не должны позволить российским атлетам "плевать" на нас

Чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек прокомментировал слова бывшей российской теннисистки Светланы Кузнецовой в адрес чешки Петры Квитовой.

Вратарь Гашек: мы не должны позволить российским атлетам "плевать" на нас
© globallookpress.com

Напомним, Квитова поддержала первую ракетку мира Игу Свентек, которая призвала не допускать россиян на теннисные турниры. Кузнецова призвала не мешать спорт с политикой.

«Сейчас прекрасный момент для любого олимпийца или теннисиста, который не поддерживает рекламу российской СВО, публично высказаться. И не позволить их спортсменам «плевать» на нас», — написал Гашек в соцсетях.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

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