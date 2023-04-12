«Фанаты «Вашингтона» всё понимают, и претензий к Овечкину не имеют»

«У Саши не лучший сезон выдался сколько не из-за травм, а из-за потери отца. Наверное, самый тяжелый в его многолетней заокеанской карьере. Возраст тоже даёт о себе знать, травм становится больше, но Овечкин одарён от родителей физической силой, поэтому всё будет хорошо, от этих испытаний он станет только сильнее. Сейчас он отдохнёт, перезагрузится и вернётся.



Человек с таким супер характером добьётся поставленной цели. У него удивительная карьера, огромное количество шайб. В следующем сезоне НХЛ мы увидим другого Овечкина, ещё более нацеленного на ворота, и он очень близко подберётся к рекорду Уэйна Гретцки (894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ — прим. «Чемпионата»). Он столько лет вёл «Вашингтон» за собой и фанаты всё понимают, претензий нет ни сейчас, ни потом их не будет.



За лето команда перестроится, состав обновится, и они будут готовы к новым задачам. Для Овечкина сезон будет определяющий не только в бомбардирской гонке, но и в повторении сезона 2017/2018, когда они взяли Кубок Стэнли», — сказал Канарейкин в интервью Legalbet.