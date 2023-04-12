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1 час назад

Экс-директор «Трактора»: Кузнецов давно деградирует, он снизил к себе требования

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Бывший директор «Трактора» и ветеран челябинского клуба Андрей Баландин оценил игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

Экс-директор «Трактора»: Кузнецов давно деградирует, он снизил к себе требования
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Женя Кузнецов рвётся в генменеджеры и «сватает» игроков в «Трактор». Но ему самому скоро команду надо будет искать: в «Вашингтоне» до конца срока контракта он не отыграет. Кузнецов уже давно деградирует как хоккеист. Он снизил к себе требования, а после 30 лет надо тренироваться в два раза больше.

Куда бы его ни обменяли, нигде уже не получится. НХЛ – лучшая лига мира, и играть там очень тяжело. Очень большая конкуренция, и никто просто так отдавать свой хлеб не будет. Но, думаю, ему и в КХЛ будет тяжело. И здесь много молодых, пусть не таких техничных, и они так же бьются за место в составе. При любом раскладе хоккей – это силовой и скоростной вид спорта, а за счёт только понимания игры и обводки выступать на таком уровне невозможно. Кузнецов – не такой, как Александр Радулов, который и в 40 лет будет биться. Характер должен быть в крови», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Кузнецов в текущем сезоне провёл 80 матчей, в которых набрал 55 (12+43) очков.

Хоккей,Андрей Баландин,Александр Радулов,ХК Трактор,
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