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7 минут назад

Россиянин Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии» в сезоне НХЛ

Газета.Ru

Российский хоккеист Иван Проворов признан лучшим защитником клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз», сообщает официальный сайт американской команды.

Россиянин Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии» в сезоне НХЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Россиянин занял первое место в рейтинге, составленном по итогам голосования журналистов и телеведущих. Проворов уже четвертый раз в карьере получил этот приз, носящий имя Барри Эшби. Он становился лучшим защитником в сезонах-2017/2018, 2019/2020 и 2020/2021.

В сезоне-2022/23 в регулярном чемпионате Проворов провел 80 матчей, забросил пять шайб и отметился 19 голевыми передачами.

В СМИ ранее широко обсуждался отказ Проворова принять участие в акции в поддержку ЛГБТ. Он отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ в радужном свитере, сославшись на причины религиозного характера. После пропущенной раскатки российский хоккеист принял участие в матче против «Анахайма». Его команда одержала разгромную победу со счетом 5:2.

Ранее главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался об отказе российского нападающего Дениса Гурьянова участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2).

Хоккей,Денис Гурьянов,Иван Проворов,
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