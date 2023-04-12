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ЦСКА всухую обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии Западной конференции КХЛ. Местный ЦСКА принимал СКА из Санкт-Петербурга.

ЦСКА всухую обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
© Betassist

Встреча закончилась убедительной победой хозяев. Итоговый счёт — 3:0.

Уже на 13-й секунде счёт в матче открыл Максим Соркин, которому ассистировали Никита Нестеров и Максим Мамин. В середине второго периода ЦСКА забил вновь. На этот раз отличился Константин Окулов, а результативные передачи сделали Сергей Плотников и Владислав Каменев. Точку в матче на пятой минуте третьего периода поставил Даррен Диц. Каменев оформил вторую результативную передачу.

Благодаря этой победе, ЦСКА выиграл серию (4-2). Теперь москвичи сыграют в финале с «Ак Барсом», который одолел «Авангард».

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