ЦСКА всухую обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии Западной конференции КХЛ. Местный ЦСКА принимал СКА из Санкт-Петербурга.

Благодаря этой победе, ЦСКА выиграл серию (4-2). Теперь москвичи сыграют в финале с «Ак Барсом», который одолел «Авангард».