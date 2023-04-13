Стали известны все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги

Определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.

© РИА Новости

Последнюю путевку в плей-офф в ночь на четверг завоевал "Нью-Йорк Айлендерс". Также от Восточной конференции в Кубке Стэнли сыграют "Бостон", "Каролина", "Флорида", "Нью-Джерси", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Тампа" и "Торонто". На Западе в плей-офф вышли "Колорадо", "Даллас", "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Миннесота", "Сиэтл", "Вегас" и "Виннипег".

На данный момент известна только одна пара первого раунда плей-офф - "Тампа" сыграет с "Торонто".

Победителем регулярного чемпионата стал "Бостон", после 81 матча команда набрала 133 очка, что является рекордом лиги. Действующим обладателем Кубка Стэнли является "Колорадо".