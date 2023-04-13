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Третьяк оценил возможный выход ФХР из Международной федерации хоккея

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможном выходе организации из Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова передает «Матч ТВ».

Третьяк оценил возможный выход ФХР из IIHF
© РИА Новости

Третьяк оценил такой вариант развития событий фразой «наши дети этого не поймут».

«Мальчишка, который начинает заниматься, он кем захочет стать? Захочет выиграть Олимпиаду, выиграть чемпионат мира. А до этого — на юниорском уровне, на молодежном. Вы что, хотите мечту отобрать, выйдя отовсюду?» — отметил он.

Глава ФХР назвал этот ход неправильным и подчеркнул, что надо продолжать сотрудничество.

22 марта совет IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Сборные не примут участие во всех турнирах под эгидой организации до конца сезона-2023/2024.

28 февраля 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

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