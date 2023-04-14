Овечкин прокомментировал непопадание «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

«Сезон окончен, ничего не поделаешь. В течение года я всегда говорю: «Каждое очко — важное», верно? Необходимо набирать как можно больше в начале, чтобы не оказаться в такой ситуации, в какой оказались мы два месяца назад. Мы должны были гнаться за другой командой, и если мы набирали два очка, команды впереди нас также получали ещё два очка. Если же мы проигрывали, а они выигрывали, то для нас это было движение как вверх, так и вниз», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.