Плющев: когда идёт сражение кость в кость, Гусеву сложно себя реализовать

«Влияет ли на коллектив, когда от лидера неожиданно отказываются? Когда СКА дал шанс Гусеву себя реанимировать, я сказал, что он немного не соответствует той игре, которую проповедуют армейцы. И ему тяжело будет вписаться. В чемпионате Никита в некоторых матчах себя неплохо показывал, в том числе и в большинстве. Но когда идёт сражение кость в кость, где следует показывать бойцовский характер, ему сложно себя реализовать. А то, что его вывели из состава, — это не ко мне. Надо знать внутреннюю кухню», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».