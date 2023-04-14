Фетисов высказался о поддержке Овечкиным Путина
Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о поддержке нападающим "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным президента России Владимира Путина.
"Он представляет Putin Team. Он один из, так скажем, тех, кто эту идею с самого начала поддержал, да, носит атрибутику этого проекта. Так что здесь я могу сказать, что не побоялся, не стал шарахаться, не стал как бы там менять свою позицию. Да, это вызывает дополнительное уважение даже у тех недоброжелателей и врагов, которые в этой ситуации у него появились", - передает слова Фетисова RTVI.
Стоит отметить, что в конце 2017 года Овечкин основал Putin Team – общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина. В 2018 году объединение поддерживало Путина на президентских выборах. Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. В 2018 году он вместе с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В текущем сезоне Овечкин принял участие в 72 матчах лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами. Однако, это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира впервые за многие годы.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин восстановился после травмы и вернулся в состав "Вашингтона".