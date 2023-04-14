Фетисов высказался о поддержке Овечкиным Путина

"Он представляет Putin Team. Он один из, так скажем, тех, кто эту идею с самого начала поддержал, да, носит атрибутику этого проекта. Так что здесь я могу сказать, что не побоялся, не стал шарахаться, не стал как бы там менять свою позицию. Да, это вызывает дополнительное уважение даже у тех недоброжелателей и врагов, которые в этой ситуации у него появились", - передает слова Фетисова RTVI.