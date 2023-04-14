$81.68-0.4290.00+0.24

«Каролина» обыграла «Флориду» в НХЛ

В Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 6:4 (1:0, 1:0, 4:4).

«Каролина» обыграла «Флориду» в НХЛ
© globallookpress.com

Счёт в матче был открыт на девятой минуте — отличился Брент Бёрнс, выведя «Каролину» вперёд. На старте второго периода усилиями Еспери Котканиеми «Харрикейнз» удвоили преимущество в счёте. На 42-й минуте игрового времени Александр Барков сократил отставание «Флориды» в счёте, а на 44-й минуте Райан Ломберг сравнял счёт в матче.

После этого в ворота «Пантерз» влетели три шайбы — отличились Брент Бёрнс, оформивший дубль, Йеспер Фаст и Шейн Гостисбер. «Флорида» была близка к тому, чтобы отыграться благодаря голам Энтони Дюклера и Картера Вераге. Однако точку в матче поставила «Каролина» — голом в пустые ворота отметился Себастьян Ахо. Итоговый счёт — 6:4 в пользу гостей льда.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий