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Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Тампы» в сезоне

Российский нападающий Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате сезона-2022/2023.

Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Тампы» в сезоне
© чемпионат

В заключительном матче нынешней регулярки Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» форвард отдал результативную передачу, доведя свой ассистентский счёт до 83. Кучеров обогнал ближайшего преследователя Михаила Сергачёва (54) на 29 пасов.

Кроме того, нападающий завершил чемпионат со 113 (30+83) очками. Кучеров опередил Брейдена Пойнта (95: 51+44) на 18 баллов.

Напомним, ранее завершился заключительный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

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