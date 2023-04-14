Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Тампы» в сезоне

Российский нападающий Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате сезона-2022/2023.

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В заключительном матче нынешней регулярки Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» форвард отдал результативную передачу, доведя свой ассистентский счёт до 83. Кучеров обогнал ближайшего преследователя Михаила Сергачёва (54) на 29 пасов.

Кроме того, нападающий завершил чемпионат со 113 (30+83) очками. Кучеров опередил Брейдена Пойнта (95: 51+44) на 18 баллов.