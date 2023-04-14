Овечкин превзошёл результат Матса Сундина по сыгранным матчам в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» минувшей ночью уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой «дьяволов» в овертайме со счётом 5:4.
В составе «столичных» результативной передачей отметился капитан и нападающий команды Александр Овечкин. Стоит отметить, что для 37-летнего россиянина эта встреча стала 1347-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю Ови поднялся на чистое 55-е место за всю историю лиги, превзойдя результат легендарного шведского хоккеиста Матса Сундина (1346). Следующей целью Александра теперь является Марсель Дионн, сыгравшего за карьеру 1348 матчей в НХЛ.
Александр Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ принял участие в 73 матчах и набрал 75 (42+33) очка за результативность при коэффициенте полезности «-16». «Вашингтон» впервые с 2014 не попал в плей-офф.