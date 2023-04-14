Овечкин превзошёл результат Матса Сундина по сыгранным матчам в НХЛ

В составе «столичных» результативной передачей отметился капитан и нападающий команды Александр Овечкин. Стоит отметить, что для 37-летнего россиянина эта встреча стала 1347-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю Ови поднялся на чистое 55-е место за всю историю лиги, превзойдя результат легендарного шведского хоккеиста Матса Сундина (1346). Следующей целью Александра теперь является Марсель Дионн, сыгравшего за карьеру 1348 матчей в НХЛ.