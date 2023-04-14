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26 минут назад

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции

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По итогам матчей, прошедших минувшей ночью, определились все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в Восточной конференции.

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции
Фото: betassist.rubetassist.ru

На Востоке все 16 команд провели по 82 матча и официально завершили регулярку. Победителем и конференции, и сводной таблицы НХЛ стал «Бостон Брюинз». «Мишки» за 82 матча набрали невероятные 135 очков, установив по этому показателю рекорд НХЛ.

Пары первого раунда Кубка Стэнли — 2023 в Восточной конференции:

«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз»; «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»; «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»; «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Команды, указанные первыми, начнут серии на своём льду. Все серии плей-офф НХЛ ведутся до четырёх побед одной из команд.

Стоит отметить, что впервые за 17 лет в плей-офф не попал «Питтсбург Пингвинз». «Вашингтон Кэпиталз» пролетел мимо плей-офф впервые за 9 лет.

Хоккей,Каролина Харрикейнз,
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