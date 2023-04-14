Стали известны две пары плей-офф НХЛ от Западной конференции

В НХЛ определились две пары плей-офф от Западной конференции.

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Как отмечает пресс-служба лиги, «Эдмонтон Ойлерз» вышел на «Лос-Анджелес Кингз». «Нефтяники» расположились на второй строчке в Западной конференции и в Тихоокеанском дивизионе. «Короли» заняли пятое место в конференции и третье — в дивизионе.

«Вегас Голден Найтс» в первом раунде сыграет с «Виннипег Джетс». «Золотые рыцари» выиграли Западную конференцию и Тихоокеанский дивизион, «реактивные» расположились лишь на восьмой строчке в конференции и на четвёртой — в Центральном дивизионе.