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1 час назад

Стало известно расписание первого раунда плей-офф НХЛ

Чемпионат.com

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила расписание первых и вторых матчей первого раунда плей-офф.

Стало известно расписание первого раунда плей-офф НХЛ
Фото: чемпионатчемпионат

Восточная конференция

«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз»: 18 и 20 апреля; «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: 19 и 21 апреля; «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»: 18 и 20 апреля; «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: 19 и 21 апреля.

Западная конференция

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»: 18 и 20 апреля; «Вегас Голден Найтс» — «Виннипег Джетс»: 19 и 21 апреля; «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд»/«Сиэтл Кракен»: 19 и 21 апреля; «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд»/«Сиэтл Кракен»: не определено.

Окончательное расписание со временем начала матчей будет опубликовано после матча «Колорадо» с «Нэшвилл Предаторз» в ночь с 14 на 15 апреля.

Отметим, что даты встреч указаны по московскому времени.

Хоккей,Каролина Харрикейнз,
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