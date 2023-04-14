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Драйзайтль набрал 128 очков в сезоне и повторил рекорд Кучерова для европейцев в XXI веке

Леон Драйзайтль набрал 128 очков в сезоне и повторил рекорд для европейцев в XXI веке.

Драйзайтль набрал повторил рекорд Кучерова для европейцев в XXI веке
© sports.ru

Форвард «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) очка в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).

На счету 27-летнего немца 128 (52+76) очков в 80 играх. В гонке бомбардиров он уступил только партнеру по команде Коннору Макдэвиду (153 очка в 82 играх, 64+89, рекорд XXI века).

Драйзайтль повторил рекорд по очкам в XXI веке для игроков из Европы, который был установлен Никитой Кучеровым («Тампа», 2018/19, 128 очков в 82 играх, 41+87).

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