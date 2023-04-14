«Эдмонтон» побил рекорд НХЛ, державшийся 45 лет

В заключительном матче сезона-2022/2023 с «Сан-Хосе Шаркс» «Эдмонтон» забросил шайбу при игре «пять на четыре». Благодаря этому «Ойлерз» завершили чемпионат с 89 голами в большинстве при 275 попытках. Это 32,4% реализации. Предыдущий рекорд (31,9%), установленный в сезоне-1977/1978, принадлежал «Монреаль Канадиенс».