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«Эдмонтон» побил рекорд НХЛ, державшийся 45 лет

«Эдмонтон Ойлерз» побил рекорд НХЛ, державшийся 45 лет, сообщает StatsCentre. «Нефтяники» показали лучший процент реализованного большинства в рамках одного регулярного чемпионата.

«Эдмонтон» побил рекорд НХЛ, державшийся 45 лет
© Чемпионат.com

В заключительном матче сезона-2022/2023 с «Сан-Хосе Шаркс» «Эдмонтон» забросил шайбу при игре «пять на четыре». Благодаря этому «Ойлерз» завершили чемпионат с 89 голами в большинстве при 275 попытках. Это 32,4% реализации. Предыдущий рекорд (31,9%), установленный в сезоне-1977/1978, принадлежал «Монреаль Канадиенс».

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

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