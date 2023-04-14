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15 минут назад

Рабочая группа КХЛ обсудит вопрос отъезда молодых игроков в Америку

ТАСС

Рабочая группа Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обсудит ряд вопросов, которые поднимались на прошедшем заседании совета директоров. Об этом ТАСС в пятницу рассказал член совета директоров КХЛ, генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский.

Рабочая группа КХЛ обсудит вопрос отъезда молодых игроков в Америку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это был общий разговор о мерах, которые необходимо выработать в связи с нынешней проблемой. Никаких конкретных мер не обсуждалось, просто было решение о создании рабочей группы по очень многим вопросам. Это было поручение лиге от совета директоров, и дальше должно быть доложено, что сделано", - сказал Фастовский.

Заседание совета директоров КХЛ прошло в четверг. На нем, в частности, обсуждались предложения по введению программы по неотъезду российских игроков в Северную Америку, по регулированию службы в армии и реформированию судейского корпуса.

В декабре 2021 года Госдума одобрила законопроект о компенсациях при переходе молодых спортсменов за рубеж. Согласно закону, молодые спортсмены, не достигшие 23 лет, при переходе в иностранные клубы должны выплатить компенсацию своим спортивным школам.

Хоккей,Кирилл Фастовский,Госдума,
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