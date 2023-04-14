Рабочая группа КХЛ обсудит вопрос отъезда молодых игроков в Америку

"Это был общий разговор о мерах, которые необходимо выработать в связи с нынешней проблемой. Никаких конкретных мер не обсуждалось, просто было решение о создании рабочей группы по очень многим вопросам. Это было поручение лиге от совета директоров, и дальше должно быть доложено, что сделано", - сказал Фастовский.