Рабочая группа КХЛ обсудит вопрос отъезда молодых игроков в Америку

Рабочая группа Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обсудит ряд вопросов, которые поднимались на прошедшем заседании совета директоров. Об этом ТАСС в пятницу рассказал член совета директоров КХЛ, генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский.
"Это был общий разговор о мерах, которые необходимо выработать в связи с нынешней проблемой. Никаких конкретных мер не обсуждалось, просто было решение о создании рабочей группы по очень многим вопросам. Это было поручение лиге от совета директоров, и дальше должно быть доложено, что сделано", - сказал Фастовский.
Заседание совета директоров КХЛ прошло в четверг. На нем, в частности, обсуждались предложения по введению программы по неотъезду российских игроков в Северную Америку, по регулированию службы в армии и реформированию судейского корпуса.
В декабре 2021 года Госдума одобрила законопроект о компенсациях при переходе молодых спортсменов за рубеж. Согласно закону, молодые спортсмены, не достигшие 23 лет, при переходе в иностранные клубы должны выплатить компенсацию своим спортивным школам.